Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala porta un saluto alla partenza della Milano-Sanremo.Velodromo Vigorelli, via Arona, 19 (ore 9:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'iniziativa "Puliamo le nostre vie", organizzata dal Comitato di quartiere Bande Nereviale Caterina da Forlì (ore 10:40)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'evento "La Zeppola che fa bene" con lo chef Antonio Guida, organizzato da L'abilità onlus per raccogliere fondi a sostegno del servizio Spazio Famiglie dell'associazione;piazza della Scala (ore 11:40)L'assessore all'ambiente e verde Elena Grandi e Stefano Bianco, Presidente del Municipio 4, inaugurano la nuova area giochi plurisensoriale a disposizione dei bambini e delle bambine del quartiere.Piazza Ovidio (ore16)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla manifestazione "Insieme per l'Ucraina".Arco della Pace (ore 18)REGIONEMassimo Sertori, assessore regionale a enti locali, montagna e piccoli comuni, e Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a sport, Olimpiadi 2026 e grandi eventi, presenziano a Lecco all'inaugurazione delle rinnovate e riqualificate Ferrate Gamma 1 e Gamma 2 e Medale.piazzale di partenza delle Funivie per i Piani d'Erna, via Prealpi, 32 - Lecco, località Versasio (ore 10)VARIEIl leader della Lega, Matteo Salvini, inaugura la 7a edizione della scuola politica nazionale della Lega.Centro Congressi Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47 (ore 10.30 – la sala sarà aperta dalle ore 10)Automobile club Milano premia i soci sportivi che si sono distinti nel corso del 2021. Dopo i saluti del Presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa, è in programma la presentazione del volume "Gran Turismo e Monza" di Ugo Vicenzi (Giorgio Nada Editore).Autodromo Nazionale Monza (ore 14:15)"Arco per la pace", manifestazione di solidarietà al popolo dell'Ucraina organizzata dal consiglio comunale di Milano.Arco della pace (ore 18)La Fondazione Michele Cea presenta il secondo incontro del Workshop di storia dell'Arte "CuriosArtando" dal titolo: "Un libro, un artista. Edvard Munch: frammenti sull'arte".Casa Comune/Sala Aletti del Villaggio Barona, Via Ettore Ponti 21 (ore 18:30) (Rem)