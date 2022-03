Roma: incendio nel campo nomadi in via Collatina Vecchia, baracche distrutte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco di Roma, sono intervenuti presso il campo nomadi in via Collatina Vecchia al civico 73 di Roma, per domare l’incendi di diverse baracche completamente distrutte dalle fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita, le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri sono andate avanti per tutta la notte. Sul posto anche le forze dell'ordine e gli operatori del 118. (Rer)