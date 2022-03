Confcommercio: guerra, inflazione e incertezza bloccano consumi e ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nel primo trimestre del 2022 il prodotto interno lordo (Pil) italiano è stimato in calo del 2,4 per cento, mentre la variazione dei prezzi al consumo dello 0,6 per cento sul mese di febbraio dovrebbe portare ad un incremento su base annua del 6,1 per cento. È quanto emerge dall'analisi congiunturale di Confcommercio relativa al primo trimestre 2022, pubblicata oggi. "Il quadro congiunturale è rapidamente peggiorato nelle ultime settimane. Nel momento in cui si intravedeva una possibile normalizzazione dell’economia, legata ad una fase meno emergenziale della pandemia, l’avvio della guerra in Ucraina ha riacutizzato le incertezze e il conseguente peggioramento delle prospettive inflazionistiche ha una natura per niente transitoria. Bisogna, dunque, attrezzarsi a fronteggiare una fase di forte decelerazione dell’attività economica", afferma Confcommercio nel suo rapporto, sottolineando che, nel confronto con febbraio 2021, l’Indicatore dei consumi Confcommercio (Icc) registra, comunque, una variazione positiva del 5,1 per cento, frutto di una crescita del 27,7 per cento per i servizi e di un calo dello 0,8 per cento per i beni. "Le ripercussioni della guerra in Ucraina hanno amplificato la crisi economica, che dura da due anni, e il caro energia. Frena dunque la crescita e accelera l’inflazione: uno scenario insostenibile per le nostre imprese", ha affermato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. "Serve una reazione più rapida - in raccordo con l’Unione europea, come accaduto per la pandemia - per finanziare questa nuova e più grave emergenza e per ridare altro ossigeno al sistema imprenditoriale”, ha aggiunto. (Com)