Regno Unito: ex premier Brown e Major sostengono processo a Putin su modello di Norimberga

- Gli ex premier britannici Gordon Brown e John Major sostengono la creazione di un tribunale internazionale per indagare e perseguire il presidente russo, Vladimir Putin, per i crimini di guerra commessi in Ucraina. Gli ex premier e altri 140 accademici, avvocati e politici hanno firmato una petizione per la creazione di un tribunale modellato sull’esempio di quello di Norimberga, che perseguì i gerarchi nazisti dopo la Seconda guerra mondiale. La Corte penale internazionale ha già avviato un’indagine sui crimini di guerra che la Russia starebbe commettendo in Ucraina ma c’è chi sottolinea che i suoi poteri sono limitati. L’organo, infatti, non può agire per perseguirli senza un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel quale siede quale membro permanente con diritto di veto anche la Russia. Un tribunale ad hoc permetterebbe di risolvere l’impasse e impedire a Putin di “schivare la giustizia”, ha scritto Brown per il quotidiano “Daily Mail”. (Rel)