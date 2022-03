Ucraina: ministra Esteri britannica Truss, Russia sfrutta negoziati per riorganizzare offensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui di pace tra Ucraina e Russia potrebbero essere usati "per creare un diversivo" mentre le forze di Mosca si riorganizzano per lanciare una nuova offensiva. Lo ha detto la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, in un’intervista al quotidiano britannico “The Times”. Truss ha affermato che se la Russia avesse preso sul serio i negoziati, non avrebbe bombardato indiscriminatamente delle aree residenziali. "Se un Paese affronta sul serio i negoziati, lo stesso giorno non bombarda indiscriminatamente i civili", ha detto la titolare della diplomazia britannica, che si è detta "molto scettica" riguardo ai colloqui: "Quello che abbiamo visto è un tentativo di creare un margine di manovra ai russi per riorganizzarsi”. "Non vediamo alcun ritiro serio delle truppe russe o proposte serie sul tavolo", ha aggiunto la ministra britannica. "I russi hanno mentito, mentito e mentito. Temo che il negoziato sia l'ennesimo tentativo di creare un diversivo o una sorta di cortina fumogena", ha concluso Truss. (Rel)