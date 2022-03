Libia-Italia: sospeso l’ambasciatore a Roma Omar Tarhuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio di revisione contabile della Libia ha sospeso in via precauzionale l’ambasciatore in Italia, Omar Abdul-Salam Al Tarhuni, l'addetto sanitario, Muhammad Omar Tika, e il direttore degli affari amministrativi dell'ambasciata, Hiyam Abu Bakr Muhammad Ibrediàa, perché sospettati di “abuso di potere in violazione della normativa vigente”. E’ quanto si legge in un documento ufficiale, il numero 213, firmato da Khalid Ahmad Shekshek, presidente dell'Ufficio di controllo statale, che “Agenzia Nova” ha verificato con due fonti diverse, una occidentale e l’altra libica. Dagli accertamenti dell’Audit Bureau libico emerge che l’ambasciatore avrebbe presentato per il rimborso fatture mediche del suocero, del valore di 81mila euro, deceduto due anni fa circa, e avrebbe venduto due auto sportive di lusso - una Ferrari ed una Lamborghini dell’epoca di Muammar Gheddafi – a prezzi non di mercato.(Res)