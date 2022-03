Marco Biagi: Toffanin (FI), riformatore coraggioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati vent’anni dalla morte di Marco Biagi, barbaramente assassinato dalle Nuove Brigate Rosse, ma il suo esempio di uomo, di giuslavorista e di riformatore coraggioso è vivo più che mai. La sua visione di mercato del lavoro, al cui centro aveva collocato la persona e i suoi diritti, era totalmente innovativa. E oggi, in un contesto nazionale e internazionale incerto, abbiamo il dovere di proseguire lungo la strada da lui segnata, adattando la sua idea di lavoro alla situazione occupazionale che stiamo vivendo e guardando con fiducia ad un futuro di rilancio e di ripresa economica". Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, responsabile nazionale del dipartimento Lavoro del partito. (Com)