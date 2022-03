Business news: Regno Unito, vecchie centrali a carbone potrebbero restare attive per contrastare rincaro prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico sta valutando il potenziale mantenimento in funzione di alcune vecchie centrali elettriche a carbone per alleviare gli effetti della crisi energetica innescata dall'invasione russa dell'Ucraina. Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico “The Times”, alcuni funzionari governativi britannici hanno contattato la società Edf Energy – società controllata dall’operatore francese Edf – per valutare l’impianto di West Burton A, nel Nottinghamshire, potrebbe continuare a produrre oltre la data di chiusura prevista per il mese di settembre. I colloqui, ancora in una fase preliminare, mirano a impedire che il Regno Unito diventi ancora più dipendente dalla combustione di gas per l'elettricità, tenuto conto che i prezzi hanno raggiunto livelli record e il governo sta cercando di porre fine alle importazioni di gas dalla Russia. Tuttavia, qualsiasi richiesta ufficiale di mantenere in funzione le centrali a carbone rischierebbe di essere accolta negativamente, soprattutto perché tali impianti sono molto più inquinanti del gas. Il Regno Unito si è impegnato a porre fine all’utilizzo del carbone come fonte energetica convenzionale entro il mese di ottobre del 2024 come parte della sua strategia per contrastare il cambiamento climatico. Gli impianti a gas sono la principale fonte di elettricità del Paese: l’anno scorso, infatti, hanno generato circa il 37 per cento delle forniture rispetto al 2 per cento prodotto dalle fonti a carbone. (Rel)