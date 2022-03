Business news: Romania, produzione industriale aumentata dell'1,1 per cento a gennaio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Romania è aumentata dell'1,1 per cento anno su anno a gennaio 2022. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Su base mensile è invece è diminuita dell'1,2 per cento. Gravano su questo dato le attività dell'industria estrattiva (-11,4 per cento) e della produzione e fornitura di energia termoelettrica, gas, acqua calda e aria condizionata (-5,5 per cento). L'industria manifatturiera è aumentata dello 0,4 per cento. (Seb)