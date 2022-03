Business news: Germania, nel 2023 nuovo debito per 7,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende contrarre nuovo debito per 7,5 miliardi di euro nel 2023 e poi ripristinare il “freno all'indebitamento”, vincolo di bilancio sospeso nel 2020 per far fronte alla crisi del coronavirus. È quanto prevede il piano finanziario quadriennale per il 2022-2025, preparato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la proposta di bilancio per l'anno in corso prevede altro debito per 99,7 miliardi di euro, nonché un fondo speciale da 100 miliardi di euro per le Forze armate tedesche (Bundeswehr). Il governo federale licenzierà la finanziaria 2022 e il piano 2022-2025 nella giornata del 16 marzo, per poi inviarli al Bundestag ai fini dell'approvazione. Intanto, l'esecutivo tedesco sta già predisponendo un bilancio suppletivo per il 2022. (Geb)