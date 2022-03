Business news: Germania, Rwe contro boicottaggio idrocarburi da Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per l'energia tedesco Rwe è contrario al boicottaggio delle importazioni di energia dalla Russia in Germania, come sanzione contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Tale decisione avrebbe, infatti, “enormi conseguenze” a causa della “elevata dipendenza” tedesca dal gas e dal petrolio russi, ha affermato l'amministratore delegato di Rwe, Markus Krebber. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per l'Ad “uno stop immediato” alle consegne di energia dalla Russia alla Germania avrebbe “conseguenze impreviste per la fornitura di riscaldamento alle famiglie”. Inoltre, un'interruzione prolungata potrebbe causare danni durevoli agli impianti produttivi dell'industria e delle piccole e medie imprese. Secondo Krebber, il mercato dell'energia cambierà radicalmente a causa della guerra in Ucraina. Pertanto, ha evidenziato l'amministratore delegato di Rwe, “è giusto diventare il più rapidamente possibile indipendenti e sostenibili nell'approvvigionamento di energia”. (Geb)