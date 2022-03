© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Inflazione a febbraio 2022 in Polonia ha raggiunto l’8,5 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus). I prezzi dei servizi sono aumentati del 9,1 per cento e quelli dei beni dell’8,3 per cento. Su base mensile, a febbraio di quest’anno i prezzi sono diminuiti dello 0,3 per cento. (Vap)