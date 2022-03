Business news: Grecia, Consiglio di stato boccia piano di investimenti porto del Pireo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato della Grecia ha bocciato il piano di investimenti per il porto del Pireo che rientra nell'accordo di concessione del 2016 tra l'Autorità portuale del Pireo (Olp) e la China Ocean Shipping Company (Cosco). I giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto che le precedenti approvazioni del cosiddetto "masterplan" per il Pireo avrebbero trascurato l'assenza di un rapporto sull'impatto ambientale per le diverse sfaccettature dell'investimento, come richiesto dalla Commissione europea e dalle normative nazionali. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Atene "Kathimerini", tra gli altri interventi e integrazioni, il piano di investimenti prevede l'ampliamento del porto passeggeri esistente e la creazione di uno nuovo, un terminal più grande per i veicoli, più spazio di stoccaggio, hotel, un parcheggio e altri progetti. In base all'accordo di privatizzazione del 2016, Cosco ha acquistato una partecipazione del 51 per cento in Olp per 280 milioni di euro e si è impegnata in investimenti obbligatori per un valore di circa 294 milioni di euro in cinque anni per acquistare un'ulteriore quota del 16 per cento. (Gra)