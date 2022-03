Business news: Germania, indice Zew aspettative economia in calo a marzo a -39,3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice delle aspettative degli esperti finanziari tedeschi sull'andamento dell'economia della Germania, elaborato dal Centro per la ricerca economica europea di Mannheim, ha subito a marzo un crollo di 93,6 punti su base mensile a quota -39,3, il più marcato dalla sua introduzione nel 1991. Il risultato è peggiore delle aspettative, che stimavano il declino a 5 punti. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, sulla contrazione influisce la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Per confronto, all'inizio della pandemia in Germania nel marzo 2020, l'indice era sceso a quota 58,2. Peggiora allo stesso tempo la valutazione della situazione economica della Germania, seppure in misura inferiore. L'indicatore è sceso di 13,3 punti a -21,4. Il dato è migliore del declino previsto a -22,5. “Una recessione sta diventando sempre più probabile”, ha commentato il presidente dello Zew, Achim Wambach. Per l'economista, “la guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia stanno peggiorando notevolmente le prospettive economiche per la Germania”, mentre salgono di pari passo le aspettative di inflazione. (Geb)