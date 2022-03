Business news: Enria (Bce), esposizione banche alla Russia gestibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esposizione diretta delle banche dell'Eurozona alla Russia “appare nel complesso gestibile”. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (Bce), Andrea Enria, secondo cui gli istituti di credito dell'area dell'euro possono quindi far fronte alle conseguenze della guerra in Ucraina. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, persino in uno scenario estremo in cui le banche dell'Eurozona dovessero chiudere le proprie filiali in Russia, “gli oneri sarebbero gestibili”. Ciò è anche correlato al fatto che la maggior parte delle sedi è finanziata in rubli. Inoltre, ha aggiunto Enria, gli istituti di credito europei detenevano “solide posizioni patrimoniali” già da prima dell'inizio della guerra in Ucraina. Ora, ha proseguito il presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, le banche stanno “riducendo l'esposizione” in Russia, “liquidando le posizioni”. (Geb)