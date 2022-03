Business news: Spagna, governo approva piano strategico per settore navale da 1,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha approvato il Piano strategico per il settore navale nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (Pnrr) della Spagba che avrà una dotazione di 1,4 miliardi di euro, di cui il contributo pubblico limiterà a 310 milioni. La ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, ha evidenziato che i principali obiettivi del piano sono l'aumento del peso dell'industria navale nell'economia spagnola, la diversificazione della produzione verso piattaforme di energia eolica offshore e navi a basse emissioni inquinanti. L'industria navale spagnola dà lavoro a circa 70 mila persone e muove un fatturato annuo di 7,5 miliardi di euro. Ci si aspetta un aumento della competitività del settore di circa il 15 per cento e la creazione di 3.100 posti di lavoro di qualità, soprattutto nelle regioni periferiche. Il settore navale ha valutato molto positivamente l'approvazione del piano ed in una dichiarazione congiunta Navantia, Pymar e Siemens si sono dette "speranzose" che ciò possa dare un "impulso essenziale" verso la decarbonizzazione del comparto. "Abbiamo l'opportunità e la responsabilità di guidare il futuro del settore navale verso attività ad alto valore aggiunto, all'avanguardia, digitali e sostenibili", ha sottolineato Ricardo Domínguez, presidente di Navantia. L'amministratrice delegata di Pymar, Almudena López, ha sottolineato che il piano permetterà di sfruttare le opportunità di diversificazione della sua attività nel campo delle energie marine rinnovabili, in particolare nel campo dell'energia eolica galleggiante. (Spm)