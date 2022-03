Business news: Ucraina, per Fmi conflitto danneggerà seriamente economia globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intera economia globale sarà “seriamente” danneggiata dal conflitto in corso in Ucraina, con un rallentamento della crescita e un drastico aumento dei prezzi. Lo si legge in un nuovo rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) firmato da Alfred Kammer, direttore del dipartimento per l’Europa dell’istituto, e da altri quattro economisti. “Oltre alla sofferenza della popolazione e alla crisi umanitaria, l’invasione della Russia provocherà effetti sull’intera economia globale”, affermano gli autori, secondo cui le conseguenze del conflitto si faranno sentire attraverso tre principali direttrici. In primo luogo, l’aumento dei prezzi di alimenti e carburanti alimenterà ulteriormente l’inflazione, erodendo il potere d’acquisto in molti Paesi. Inoltre, le economie dei Paesi vicini all’Ucraina dovranno fronteggiare problemi legati all’interruzione dei commerci, delle catene di fornitura e delle rimesse, e saranno anche chiamate a gestire un’ondata di rifugiati. Infine, vi saranno effetti sulla fiducia dei consumatori e degli investitori. Gli effetti più disastrosi saranno per la stessa Ucraina, indica ancora l’Fmi, secondo cui il Paese potrebbe vedere una contrazione del Pil tra il 25 e il 35 per cento. (Nys)