Business news: Grecia, avanzo primario nei primi 2 mesi dell'anno supera le aspettative

- Il bilancio dello Stato della Grecia ha registrato un avanzo primario di 847 milioni di euro nei primi due mesi di quest'anno, a fronte di un obiettivo di disavanzo primario di 239 milioni di euro, facilitando così al governo l'adozione di misure aggiuntive per contrastare l'aumento dei prezzi al dettaglio. Lo riferisce il quotidiano di Atene "Kathimerini", secondo cui il gettito fiscale ha avuto una performance non prevista superando di 887 milioni di euro l'obiettivo fissato dal governo. Si stima che ciò derivi dal migliore andamento delle imposte dello scorso anno, in quanto l'imposta sul reddito e l'imposta unica sugli immobili (Enfia) del 2021 hanno continuato a essere riscosse fino a fine febbraio 2022; ciò inoltre, spiega la testata, è stato possibile anche grazie al miglior andamento delle tasse di quest'anno. Pertanto, a febbraio, le entrate fiscali sono state di 1,166 miliardi di euro al di sopra dell'obiettivo, più che compensando il deficit di gennaio. Come dichiarato dal viceministro delle Finanze, Thodoros Skylakakis, “questo conferma che l'economia si stava sviluppando prima dello scoppio della guerra a un ritmo più rapido di quanto previsto dal bilancio e facilita il governo nell'adozione di misure di soccorso sia per le famiglie, soprattutto per quelli vulnerabili – e le aziende di fronte agli effetti della crisi energetica”. (Gra)