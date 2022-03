Business news: Air Serbia diminuisce il numero dei voli per Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di volo Air Serbia ha deciso di diminuire i voli tra Belgrado e Mosca. Lo riferisce il quotidiano "Politika", ricordando che Air Serbia ha rilevato gli slot della russa Aeroflot e attualmente ha 15 voli a settimana per Mosca. Secondo il quotidiano, "a causa delle pressioni provenienti dall'Europa nei giorni scorsi" Air Serbia tornerà ad operare con un numero di voli pari a quello effettuato prima dello scoppio del conflitto in Ucraina. Questo significa, ricorda ancora il giornale, che Air Serbia si recherà a Mosca 8 volte a settimana e due volte a San Pietroburgo sotto forma di volo charter. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha detto in precedenza che "tra pochi giorni" Air Serbia avrà un solo volo al giorno per Mosca, perché c'è "una persecuzione contro la Serbia" da parte di coloro che ritengono che Belgrado abbia raddoppiato gli aerei per Mosca per guadagnare sul "sangue ucraino". (Seb)