Business news: Airbus interessato alle attività di cyber sicurezza di Atos

- Il consorzio Airbus è interessato all'acquisizione delle attività di cyber sicurezza del gruppo Atos, attivo nei servizi digitali. Lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva "BfmTv". Secondo alcune fonti, Airbus ha "studiato il dossier" nelle ultime settimane. Il gruppo vuole incrementare le sue attività in questo settore, attualmente coperto dalla sua divisione Airbus Defence and Space. Al momento non è stato rilasciato nessun commento in merito. Come ricorda "BfmTv", in questi ultimi tempi Atos ha registrato forti difficoltà. I risultati sono calati e nell'ultimo anno il titolo in Borsa ha perso il 60 per cento. (Frp)