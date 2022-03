Business news: Londra, blocco a forniture energetiche russe creerebbe danni per diversi miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un blocco su scala europea del petrolio e del gas provenienti dalla Russia causerebbe un danno di almeno 70 miliardi di sterline (83 miliardi di euro) all'economia britannica. È quanto ha affermato il cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, dopo che il primo ministro, Boris Johnson, ha esortato gli altri Paesi della comunità occidentale a seguire l'esempio di Regno Unito e Stati Unitie interrompere le forniture di idrocarburi russi. Come ricorda il quotidiano "Financial Times", Londra ha annunciato l'obiettivo di tagliare completamente le importazioni di petrolio dalla Russia entro la fine dell'anno, senza però esprimersi chiaramente sulla fornitura di gas. A sua volta, Mosca rifornisce le economie europee del 40 per cento del gas e circa un quarto del petrolio greggio, in particolare rappresenta l'8 per cento del totale delle importazioni energetiche del Regno Unito. Il ministero dell'Economia ha confermato che il governo è già impegnato a sostenere le famiglie britanniche dopo il grande aumento nelle bollette energetiche degli ultimi mesi e che "continuerà a monitorare l'impatto che l'invasione di Putin in Ucraina avrà sul costo della vita nel Paese". (Rel)