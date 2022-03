Ucraina: ministero Difesa comunica uccisione generale russo Mordvichev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa ucraino afferma di aver ucciso il generale russo Andreij Mordvichev, comandante dell’ottava armata del Distretto militare meridionale. Secondo quanto si legge sul profilo Twitter del dicastero di Kiev, Mordvichev sarebbe stato ucciso durante degli scontri a fuoco in un’area non specificata dell’Ucraina, da 24 giorni invasa dalla Russia. Se Mordvichev dovesse effettivamente essere deceduto, una notizia che al momento non trova conferme da parte di Mosca, sarebbe il quinto generale russo a essere caduto dall’inizio del conflitto. (Kiu)