Ucraina: Zelensky, iniziare "senza indugio" colloqui significativi di pace con la Russia

- Ucraina e Russia devono avviare "senza indugio" colloqui significativi di pace e sicurezza. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio pubblicato nella notte sui suoi profili social. "Questa è l'unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori", ha detto Zelensky nel discorso. "È tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l'integrità territoriale e la giustizia per l'Ucraina”, ha proseguito il capo dello Stato ucraino. "Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che avrai bisogno di diverse generazioni per riprendersi", ha concluso Zelensky. (Kiu)