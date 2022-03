Ucraina: ministero Difesa, perso "temporaneamente" accesso al Mar d'Azov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha perso la possibilità di accedere al Mar d'Azov, area sud orientale del Paese, a causa dei progressi su questo fronte dell’invasione russa. Lo riferisce il ministero della Difesa ucraino, secondo cui le forze di Kiev sono state tagliate fuori "temporaneamente" dall’accesso al Mar d’Azov dopo che i militari russi hanno rafforzato la loro presenza intorno alla città di Mariupol. "Gli occupanti sono parzialmente ad avere successo nella regione di Donetsk, privando temporaneamente l'Ucraina dell'accesso al Mar d'Azov", ha affermato il ministero in una nota. Ieri le autorità russe hanno fatto sapere che le loro forze stanno "stringendo il cappio" intorno a Mariupol, dove si stima che l'80 per cento delle abitazioni sia stato danneggiato e circa mille persone potrebbero ancora essere intrappolate in rifugi antiaerei improvvisati sotto il teatro distrutto nei giorni scorsi. Secondo le milizie dell’autoproclamata repubblica popolare di Donetsk, inoltre, il 90 per cento dell’omonima regione sarebbe sotto il loro controllo e quello delle forze di Mosca. (Kiu)