Ucraina: presidente Duma russa, Usa e Nato interrompano invio di armi e mercenari

- Gli Stati Uniti e gli altri Paesi della Nato dovrebbero interrompere le forniture di armi e l’invio di mercenari in Ucraina. Lo ha scritto il presidente della Duma di Stato russa (camera bassa del Parlamento), Vjacheslav Volodin, sul suo canale Telegram. Secondo Volodin, gruppi di nazionalisti ucraini starebbero usando "la popolazione civile come scudi umani", nascondendosi dietro donne e bambini. Il presidente della Duma di Stato ha aggiunto che quando il presidente statunitense Joe Biden e i suoi colleghi della Nato chiedono la pace, "devono essere i primi” a rispettare tale richiesta. Secondo Volodin, è colpa dei Paesi occidentali il prolungarsi del conflitto in Ucraina. "Tutto quello che sta accadendo oggi in Ucraina: la morte dei civili, il flusso dei profughi è responsabilità diretta di Washington e Bruxelles", ha aggiunto il presidente della Duma di Stato. (Rum)