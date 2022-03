Ucraina: governatore di Luhansk, oggi sarà aperto corridoio umanitario nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della regione orientale ucraina di Luhansk, Serhiy Gaiday, ha annunciato l’apertura per la giornata odierna di un corridoio umanitario. In un post su Telegram, Gaiday ha affermato che le forze russe hanno acconsentito ai residenti di evacuare diversi paesi e città della regione dopo le 9 ora locale (le 8 in Italia). Il governatore, tuttavia, non ha specificato dove saranno sfollate queste persone. "I russi proseguono un caotico bombardamento di artiglieria delle nostre città", ha scritto Gaiday. "Stiamo però aspettando fino alle 9 del mattino, quando dovrebbe essere instaurato un 'regime di cessate il fuoco’, per iniziare l'evacuazione dei residenti della regione e portare cibo, acqua e medicine a coloro che rimangono", ha scritto il governatore. "Il corridoio umanitario è stato concordato ad alto livello. Spero che gli accordi raggiunti dai russi vengano rispettati", ha aggiunto Gaiday. (Kiu)