Ucraina: intelligence britannica, Russia costretta ad adottare tattiche potenzialmente più letali

- La Russia non è sinora riuscita a ottenere gli obiettivi prefissati dall’invasione dell’Ucraina: per questo motivo potrebbe adottare delle nuove tattiche potenzialmente ancora più letali. È quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’intelligence britannica diramato dal ministero della Difesa, secondo cui "sinora il Cremlino non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi originali" dato che la Russia è stata "sorpresa dalla portata e dalla ferocia della resistenza ucraina". "La Russia è stata costretta a cambiare il suo approccio operativo e ora sta perseguendo una strategia di logoramento", si legge nel rapporto. "È probabile che ciò comporti l'uso indiscriminato della sua potenza di fuoco con conseguente aumento delle vittime civili, distruzione delle infrastrutture ucraine e intensificazione della crisi umanitaria", riferisce l’intelligence britannica.(Rel)