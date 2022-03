Ucraina: ministero Esteri russo, proseguono contatti con Vaticano per trovare soluzione al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e Vaticano proseguono i contatti volti a trovare una soluzione al confitto in Ucraina. Lo ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa “Ria Novosti” il direttore del primo Dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alekseij Paramonov, secondo cui Mosca apprezza gli sforzi di mediazione di papa Francesco. È significativo che il Pontefice, a differenza di molti leader dei Paesi occidentali, non abbia subito espresso giudizi affrettati, ha affermato il diplomatico, e che abbia "mostrato un sincero interesse a comprendere, per quanto possibile, la situazione in Ucraina e formarsi una propria opinione". "In questa fase, i contatti con il Vaticano proseguono. Apprezziamo le proposte ripetutamente di mediazione in qualsiasi formato ricevute dai nostri partner vaticani in merito al dialogo fra la Russia e le autorità ucraine", ha sottolineato Paramonov. (Rum)