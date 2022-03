Imprese: Cdm approva misure a favore aziende energivore di interesse strategico (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contratti pubblici. Misura finalizzata a ottenere in tempi rapidi un anticipo del 50 per cento delle compensazioni a cui l'impresa titolare di contratti pubblici ha diritto a causa dell'aumento del prezzo dei materiali. Questa anticipazione attinge all'apposito Fondo per l'adeguamento dei prezzi istituito presso il Mims nei limiti del 50% delle risorse disponibili e viene erogata nelle more dell'istruttoria delle istanze di compensazione. Il Fondo istituito con il decreto n.73/2021 con una dotazione di 200 milioni di euro è stato rifinanziato per ulteriori 150 milioni di euro per il primo semestre dell'anno in corso; si prevede l'eliminazione delle penalità per le imprese titolari di contratti pubblici che a causa della difficoltà di reperimento dei materiali e degli aumenti dei prezzi sospendono l'esecuzione dei lavori o ne chiedono la proroga. Questa circostanza viene riconosciuta come "causa di forza maggiore" dal Responsabile unico del procedimento (Rup). (Com)