Brasile: Corte suprema ordina sospensione di Telegram, non collabora con le autorità

- Il giudice della Corte suprema federale del Brasile (Stf), Alexandre de Moraes, ha ordinato la sospensione dell'applicazione di messaggistica Telegram in tutto il Paese. L'ordinanza, emessa su richiesta della Polizia federale, è stata inviata alle piattaforme digitali e ai fornitori di servizi internet, che dovranno adottare i meccanismi per rendere impraticabile l'utilizzo dell'applicazione. Nella richiesta di sospensione inviata alla Corte Suprema, la Polizia Federale sottolinea che "l'applicazione Telegram è notoriamente nota per la sua posizione non collaborativa con le autorità giudiziarie e di polizia di diversi Paesi". In questo modo "lo rende uno spazio libero per la proliferazione di contenuti vari, anche in ambito criminale". Nella sua decisione, Moraes ha affermato che "la piattaforma Telegram, in numerose occasioni non ha rispettato richieste e ordinanze giudiziarie, in totale disprezzo della giustizia brasiliana", una "mancanza di rispetto per le leggi brasiliane che viola la Costituzione". (segue) (Brb)