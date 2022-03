Perù: Banca centrale proietta crescita del 3,4 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Perù (Bcrp) ha stimato per il 2022 una crescita dell'economia del 3,4 per cento. Lo ha riferito venerdì lo stesso presidente della Bcp, Julio Velarde, in una conferenza stampa. "Lo scenario locale permetterebbe una crescita anche maggiore, abbiamo recuperato un livello di deficit piuttosto basso rispetto al resto della regione e se ci fosse un panorama più chiaro a livello globale potrebbero essere maggiori gli investimenti e probabilmente anche gli attivi di alcuni settori", ha detto Velarde. Sul fronte dell'inflazione invece la Bcrp prevede un incremento del 3,6 per cento per tutto il 2022. Il titolare della Banca centrale ha sottolineato quindi che la bilancia dei pagamenti rimane "solida" e che per il 2022 si prevede un calo dei disavanzi grazie alla crescita delle esportazioni di beni e servizi.(Brb)