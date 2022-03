Business news: Volkswagen ferma produzione in tre impianti in Cina per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen ha sospeso fino al 16 marzo la produzione in tre impianti di Changchun, in Cina nord-orientale, che gestisce con il partner cinese Faw. La decisione fa seguito al blocco generale proclamato dalle autorità locali per contenere la diffusione del Covid-19. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sono interessati uno stabilimento di Volkswagen, uno di Audi e per la produzione di componenti. L'azienda ha precisato come la chiusura delle fabbriche non significhi automaticamente che verranno costruiti meno veicoli. Per esempio, se non sarà a lungo termine, l'interruzione delle catene di montaggio potrebbe essere compensata in seguito con turni extra. (Geb)