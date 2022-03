Business news: premier romeno Ciuca incontra rappresentanti gruppo italiano Beltrame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania sostiene lo sviluppo degli investimenti nell'industria per modernizzare l'economia nazionale. Lo ha detto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, durante un incontro che ha avuto con i rappresentanti del gruppo italiano Beltrame, dopo il completamento dell'acquisizione dell'acciaieria Cos Targoviste. Secondo un comunicato dell'esecutivo di Bucarest, Ciuca ha sottolineato il sostegno che il governo dà allo sviluppo degli investimenti nell'industria, alla modernizzazione dell'economia nazionale, all'accesso alle nuove tecnologie, alla creazione di nuovi posti di lavoro per i romeni prodotti ad alto valore aggiunto per il mercato locale ed europeo. "Investiremo molto nei prossimi anni, utilizzando fondi europei e dal bilancio. Le materie prime e i prodotti di alta qualità del Paese sono necessari per stare al passo con gli sforzi di sviluppo economico, in modo che sostengano la qualità della vita e proteggano l'ambiente", ha affermato il capo del governo di Bucarest. (Rob)