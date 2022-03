Business news: Croazia, governo inoltra a Commissione Ue richiesta per la prima rata del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo croato ha inviato alla Commissione europea una richiesta per il pagamento della prima rata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "N1", l'importo richiesto è pari a 700 milioni di euro. Il governo ha ricordato che sono stati soddisfatti con successo i 34 indicatori di riforma previsti nel Pnrr. La Croazia è il sesto Paese membro dell'Ue ad aver presentato una richiesta di erogazione, ha affermato ancora l'esecutivo attraverso un messaggio su Twitter. Zagabria ha a disposizione, sulla base del suo Pnrr, oltre 47 miliardi di kune (6,2 miliardi di euro) fino al 2026 in sovvenzioni per riforme strutturali e investimenti. Il piano verte su economia verde e digitale, pubblica amministrazione e giustizia, istruzione, scienza e ricerca, mercato del lavoro e protezione sociale, salute e ricostruzione edilizia. Il documento di oltre 1.100 pagine contiene la descrizione di 77 riforme e 152 investimenti verso i quali saranno diretti i contributi. (Seb)