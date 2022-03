Business news: Volkswagen, profitti in crescita nel 2021 ma si teme effetto guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tedesco Volkswagen ha realizzato nel 2021 profitti significativamente più alti rispetto all'anno precedente. Gli effetti della guerra in Ucraina per la compagnia potrebbero però essere notevoli, ha affermato il direttore finanziario di Volkswagen, Arno Antlitz, come riferisce l'agenzia "Dpa". Il gruppo ha ottenuto risultati peggiori nelle consegne. Il numero di veicoli consegnati in tutto il mondo nel 2021 è sceso del 4,5 per cento a quasi 8,9 milioni. Un calo è stato registrato anche dopo i primi due mesi di quest'anno. (Geb)