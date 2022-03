Business news: Paesi Bassi, importazioni dalla Russia per 18,4 miliardi di euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle importazioni dei Paesi Bassi dalla Russia nel 2021 sono state composte da combustibili fossili come petrolio e gas. Questa categoria rappresentava l'87 per cento di tutte le merci acquistate dalla Russia, come riferito dall'istituto statistico olandese Cbs, secondo cui il valore totale delle importazioni nel 2021 è stato di 18,4 miliardi di euro. I Paesi Bassi hanno anche ottenuto metalli come nichel e rame dalla Federazione Russa. Le importazioni sono quasi raddoppiate rispetto al 2020, una dinamica che può essere in parte spiegata da una maggiore attività economica rispetto al primo anno della pandemia di coronavirus. I Paesi Bassi sono stati il ​​sesto maggiore esportatore di merci russe nel 2021. Le esportazioni olandesi in Russia sono ammontate a 6,6 miliardi di euro, di cui 4,1 miliardi di euro sono stati realizzati nei Paesi Bassi. (Beb)