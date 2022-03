Business news: Ucraina, Bosch conferma proprie componenti in autocarri militari russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la tecnologia tedesco ha confermato che componenti di propria produzione sono installati su autocarri che la fanteria russa impiega nella guerra in Ucraina. Allo stesso tempo, l'azienda ha precisato di non aver fornito all'esercito russo tali apparecchiature. Secondo la società, “per la fornitura di clienti del settore automobilistico in Russia, i contratti locali prevedono che i prodotti di Bosch possano essere utilizzati esclusivamente per usi civili”. Apparentemente, almeno un cliente del conglomerato in Russia non si è attenuto a tale disposizione. Bosch ha tenuto a evidenziare che non sviluppa né produce o vende “alcuna arma” e nessuno dei suo prodotti può essere utilizzato a scopi militari. (Geb)