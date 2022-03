Business news: Eon, utile operativo 2021 aumentato del 25 per cento a 4,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per l'energia tedesco Eon ha registrato nell'esercizio 2021 un aumento dell'utile operativo del 25 per cento su base annua, a 4,7 miliardi di euro. Allo stesso tempo, l'utile netto consolidato ha sperimentato un balzo di oltre il 300 per cento da 1,2 a 5,3 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo ha beneficiato degli alti prezzi dell'energia. Inoltre, Eon ha portato avanti la ristrutturazione dell'attività di vendita nel Regno Unito, dove ha potuto ridurre notevolmente i costi. (Geb)