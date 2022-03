Business news: Germania, governo approva proposta di bilancio per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale tedesco ha approvato la proposta di bilancio per il 2022 che, presentata dal ministro delle Finanze Christian Lindner, prevede di contrarre debito per 99,7 miliardi di euro al fine di contrastare le conseguenze della crisi del coronavirus. Tuttavia, come riferisce l'emittente televisiva “Ard”, Lindner ha già annunciato una manovra supplementare per mitigare le conseguenze della guerra in Ucraina. Per esempio, si tratta di finanziare gli aiuti alle famiglie e alle imprese che l'esecutivo tedesco sta elaborando per far fronte al rincaro dell'energia. La Germania continua quindi a sospendere il vincolo di bilancio del “freno all'indebitamento”, messo in pausa nel 2020 per far fronte alla crisi del Covid-19. Tale norma tornerà efficace nel 2023. Per il prossimo anno, Lindner ha previsto un nuovo debito da 7,5 miliardi di euro. Con il bilancio per il 2022, il governo federale ha approvato i punti principali di quello per il 2023, la programmazione finanziaria a medio termine per il 2022-2026 e il Fondo speciale per le Forze armate (Bundeswehr) da 100 miliardi di euro, esentato dal “freno all'indebitamento”. (Geb)