Energia: Orlando su dl, fatte scelte coraggiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cdm di oggi ha fatto delle “scelte molto coraggiose” intervenendo sui costi dell’energia. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, in un videomessaggio su Facebook. “Si è deciso di tassare chi ha avuto profitti ingiustificati a causa dell’aumento del costo di gas e petrolio, e di utilizzare queste risorse per dare sollievo alle famiglie più in difficoltà, alle imprese più esposte, ai cittadini in generale”, ha spiegato. Siamo “intervenuti sulla platea cittadini che avranno accesso alla possibilità di avere un bonus per ridurre il costo della bolletta, si è deciso di intervenire per ridurre le accise alla pompa di benzina per chi deve fare rifornimento ogni giorno, e poi si è intervenuti nei settori che sono più colpiti da questo aumento del costo dell’energia, come l’agricoltura, la pesca e alcuni settori specifici dell’industria”, ha detto ancora. “Si è andati nella direzione dell’equità, della difesa dell’interesse nazionale e della produzione nazionale - ha concluso - e si è lavorato per costruire le condizioni per dare piena accoglienza a tutti i cittadini che fuggono dall’Ucraina, facendo quello che compete all'Italia, essere giusta e umana". (Rin)