- Quella fatta oggi dal Consiglio dei ministri “è una scelta giusta nel segno dell’equità”. Lo scrive su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza. “25 centesimi in meno al litro sui carburanti. Altri interventi per ridurre i costi energetici per famiglie e imprese. Per finanziare queste misure preleviamo 4 miliardi dall’extraprofitto delle grandi imprese del settore energetico”, aggiunge. (Rin)