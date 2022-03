Ucraina: Cdm dispone misure per contrasto a effetti economici e umanitari crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri si è riunito venerdì 18 marzo 2022, alle ore 19.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, del ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco, del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Il provvedimento affronta quindi i seguenti ambiti. Riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. L'effetto della misura consiste nella riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Bonus carburante. Per il 2022, l'importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito. (segue) (Com)