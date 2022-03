Usa-Malawi: segretario di Stato Blinken riceve presidente Chakwera a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il presidente del Malawi Lazarus Chakwera a Washington Dc. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa. Blinken ha espresso apprezzamento per la solida base democratica del Malawi e ha applaudito il presidente Chakwera per i suoi continui sforzi per combattere la corruzione. Le parti hanno anche discusso i piani per espandere la cooperazione degli Stati Uniti con la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, composta da 16 membri, e per approfondire la cooperazione tra Stati Uniti e Malawi alle Nazioni Unite. Per quanto riguarda l'Ucraina, Blinken ha elogiato gli appelli inequivocabili del Malawi al ritiro delle forze russe, riconoscendo l'impatto economico dell'invasione russa sul Malawi e su altri paesi della regione. Il capo della diplomazia di Washington ha espresso apprezzamento per la leadership democratica del Malawi e un forte sostegno ai principi delle Carte delle Nazioni Unite e dell'UA attualmente minacciati dall'aggressione russa in Ucraina.(Nys)