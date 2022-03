Usa: campo prigionieri di guerra giapponesi diventa sito storico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il campo di prigionia di Granada, in Colorado, nel quale sono stati detenuti circa 7 mila giapponesi durante la seconda guerra mondiale, è diventato un sito storico nazionale, dopo che il presidente statunitense Joe Biden ha firmato un decreto in merito nelle scorse ore. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, precisando che la proprietà dei terreni, attualmente gestiti da volontari, viene trasferita al National Park Service e garantisce che le storie di coloro che sono stati incarcerati siano onorate e preservate per le generazioni future. "Designare il sito come parte del nostro sistema di Parchi Nazionali è un modo per onorare i sopravvissuti e i discendenti che continuano a condividere le loro storie, aiutarci a conoscere le loro esperienze e assicurarci di non ripetere mai questo doloroso capitolo della storia della nostra nazione", ha affermato la Casa Bianca in un messaggio su Twitter.(Nys)