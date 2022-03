Brasile: Corte suprema ordina sospensione di Telegram, non collabora con le autorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il disprezzo della normativa brasiliana e il ripetuto mancato rispetto di numerose decisioni giudiziarie da parte di Telegram - società che opera in territorio brasiliano, senza indicarne il rappresentante - è una circostanza del tutto incompatibile con l'attuale ordinamento costituzionale, oltre a contraddire espressamente una disposizione di legge", afferma Moraes. Il giudice ha sottolineato che la legislazione brasiliana "prevede la necessità per le società che gestiscono servizi Internet in Brasile di conformarsi alle decisioni giudiziarie", che, secondo lui, "non sono state soddisfatte dalla società Telegram". Un'inchiesta giornalistica del programma "Fantástico" in onda sulla rete "Globo", ha mostrato la scorsa domenica come Telegram venga utilizzato per propagare incitamento all'odio, traffico di droga, commercio di denaro falso, propaganda nazista e vendita di certificati di vaccinazione falsi. (Brb)