Business news: Russia, approvata procedura temporanea pagamenti debito pubblico in valuta estera

- Il ministero delle Finanze russo ha approvato una procedura temporanea per il pagamento del debito pubblico in valuta estera. Lo riferisce questa mattina lo stesso dicastero secondo cui gli obblighi saranno adempiuti in modo tempestivo e per intero. Al fine di saldare i conti della Russia, il ministero delle Finanze emetterà ordini di pagamento alle banche per effettuare pagamenti in valuta estera entro i termini previsti dalla relativa documentazione di emissione. L'effettiva possibilità di effettuare questi pagamenti dipenderà dalla capacità del governo e della Banca centrale di gestire i fondi nei propri conti in valuta estera. (Rum)