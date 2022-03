Business news: Repubblica Ceca, crescita vendite al dettaglio accelera all’8,5 per cento a gennaio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio nella Repubblica Ceca sono cresciute dell’8,5 per cento anno su anno a gennaio 2022. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). Su base mensile, la crescita delle vendite al dettaglio è stata dell’1,6 per cento. Rispetto al 2021, i consumatori hanno speso il 14,8 per cento in più per l’acquisto di beni non alimentari, il 7,8 per cento in più per i carburanti e lo 0,4 per cento in più per i prodotti alimentari. La crescita maggiore ha riguardato abbigliamento e calzature, le cui vendite sono quasi triplicate. “Cionondimeno, non raggiungono ancora i livelli del 2019”, ha precisato il Csu. (Vap)