Energia: De Petris (Leu) su dl, bene misure governo, ora necessario intervento europeo

19 luglio 2021

- Le misure decise oggi dal governo “sono un primo passo positivo per fronteggiare i rincari del gas e dell'energia provocati dalla crisi Ucraina. Saranno però necessari nuovi e più radicali interventi, possibili solo a livello europeo”. Lo afferma la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris. “L'Unione - prosegue - deve saper reagire con la stessa rapidità e lo stesso spirito unitario con cui ha affrontato la crisi Covid. Bisogna fissare il Price Cap, un tetto sul prezzo di gas e petrolio, e mettere in campo gli eurobond superando indecisioni e resistenze”. “E' fondamentale dividere il prezzo dell'energia derivata dalle rinnovabili, molto più economiche, da quella prodotta dal gas. Ma soprattutto è imperativo uno sforzo eccezionale per accelerare il passaggio alle rinnovabili”, aggiunge. “Non c'è altra strada per fronteggiare non solo questa crisi ma anche le oscillazioni che già avevano portato a un'impennata dei prezzi prima della crisi ucraina e per affrontare una volta per tutte i cambiamenti climatici che sono la principale minaccia che grava sul pianeta", conclude De Petris. (Rin)