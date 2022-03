Energia: Giorgetti, soddisfatto per via libera a credito d’imposta per imprese per acquisto energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata la norma del ministro Giorgetti che estende analoga misura del credito di imposta per l’acquisto di energia, già prevista per energivori anche alle altre imprese con contatori di potenza pari almeno a 16,5 kw. Il credito può essere ceduto. “Sono soddisfatto - dice Giorgetti - per il recepimento di questa misura che abbiamo sostenuto già in passato e che rappresenta un segnale concreto di aiuto alle imprese in difficolto per il caro energia”. (Rin)