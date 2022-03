Siria: Assad in visita negli Emirati, primo viaggio in un paese arabo dal 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente siriano Bashar al Assad è stato oggi in visita negli Emirati Arabi Uniti (Eau), in quello che rappresenta a tutti gli effetti il suo primo viaggio in un paese arabo dallo scoppio della guerra civile siriana nel 2011. Lo rende noto l’ufficio di presidenza di Damasco, che in un messaggio sui social media riferisce che il presidente siriano ha incontrato Mohamed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai. Le parti hanno discusso delle modalità con cui ampliare le relazioni bilaterali tra i due paesi. La visita, giunta peraltro a soli tre giorni da quello che viene considerato convenzionalmente l’anniversario della sollevazione siriana del 2011, sembrerebbe un segnale molto chiaro del fatto che vari attori regionali, al pari degli Eau, sono disposti a normalizzare le relazioni con il governo di Damasco dopo l’isolamento decennale dovuto al conflitto nel Paese. La Siria, infatti, è stata espulsa dalla Lega Araba e boicottata dai suoi vicini dopo lo scoppio della guerra undici anni fa. Centinaia di migliaia di persone hanno perso la vita nel conflitto che ha coinvolto il paese, causando inoltre lo spostamento forzato di metà della metà della popolazione siriana.(Res)